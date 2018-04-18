Перекати-поле захватили два города в США
Около 150 домов в американском Викторвилле оказались в буквальном смысле слова засыпаны перекати-полем, так что местные жители даже в шутку стали говорить о захвате города сорняком, который около 150 лет назад случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России, сообщает The Washington Post.
Виновником небывалого нашествия русского чертополоха стали сильные порывы ветра, чья скорость достигала 110 километров в час. Перекати-поле моментально облепили большинство домов, заблокировали двери и начали собираться в некое подобие гор.
"Это какой-то кошмар! Стоит нам только избавиться от этих сорняков, как с новым порывом ветра их появляется столько же или еще больше", — посетовал местный риэлтор.
Многие горожане и вовсе предпочли спрятаться от незваных гостей в своих домах, дабы не видеть в небе полчища перекати-поле.
С аналогичной напастью столкнулись и жители Вест-Джордана, что в штате Юта, притом что местные старожилы на протяжении нескольких десятилетий не встречали этих вестников пустыни, прежде способствовавших распространению пожаров.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нападение на школу в Башкирии
- Telegram пожалуется на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
- В сирийской Думе нашли производство химоружия
- Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью
- Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов
Самое читаемое
-
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- У "Боинга" в небе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор. Видео
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
- Экс-священник выгнал на улицу беременную жену и избил любовницу
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Тереза и Филип Мэй: общие интересы наживы на войне?
- СМИ: ЕС подверг критике "Шелковый путь" Китая
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- ЦБ РФ остановил покупку валюты. Уроки прошлого?
- Роскомнадзор может заблокировать и Facebook
- 11 вещей, вызывающих раковые заболевания
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убить
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
- В подмосковных автобусах плату за проезд будут принимать бесконтактно
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси