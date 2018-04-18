Французский "ПСЖ" намерен приобрести игрока "Реала" Каземиро

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро в ближайшее время может оказаться во французском клубе "Пари Сен-Жермен". Руководство парижской команды рассматривает 26-летнего футболиста "сливочных" в качестве замены хавбеку Тиагу Монте, собирающемуся покинуть "ПСЖ".

Напомним, что у Каземиро контракт с "Реалом" действует до 2021 года. Сумма отступных за бразильца составляет 200 миллионов евро. Однако, зная возможности французского клуба, это вряд ли отпугнет "ПСЖ".

В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 игр во всех турнирах на клубном уровне. В них он записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи, сообщает "Спорт-экспресс".