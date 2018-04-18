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18 апреля 201820:00 Денис Алексеев

Молодые ученые решают, как пользоваться недрами, не убивая планету

В Петербург приехали молодые ученые из 18 стран. На площадке Горного университета открылся международный форум-конкурс "Проблемы недропользования". Его участникам предстоит решить, как увеличить добычу полезных ископаемых и при этом не нанести вред экологии.

То, что Средний Урал всегда славился обилием платины, и российским, и западным специалистам горного дела известно хорошо. О том, что руда имеет свойство исчерпываться, забывать тоже не приходится. Поиск новых месторождений — быстрый и эффективный — задача многих ученых, в том числе и молодых.

Петербург в очередной раз стал площадкой для презентаций научного видения будущего российской, да и мировой горнодобывающей отрасли. "Эта работа — итог пятилетних исследований платиноносного пояса Урала, объект, который дал огромное количество платины, — объясняет участник международного форума-конкурса Сергей Степанов. — Сейчас объекты истощены, стоит вопрос — что дальше, куда идти, и как быть. Результатом является некие контуры рудных месторождений".

Международный форум-конкурс — не столько соперничество, сколько международный обмен опытом. Год экологии, который в России только завершился, в горнодобывающей мировой отрасли, кажется, растянулся на десятилетие. И почти в каждом из представленных проектов, неважно, немецком, польском, чешском, российском, особо остро стоит вопрос о сохранении окружающей среды.

Анна Симонсен — аспирант Датского технического университета — вот уже несколько лет занимается проектами исследования месторождений в датских фьордах. Сократить попадание токсичных веществ во время разработки месторождений в прилегающие воды северных морей — как программа максимум. "Это то, почему я здесь, интересно, как мои русские коллеги работают над этой темой, — говорит Анна Симонсен. — Сходимся ли мы во мнениях насчет уровня загрязнения, насчет того, на что нужно обратить особое внимание".

Более 300 участников, столько же инновационных проектов по исследованию и разработке нефтяных, газовых и рудных месторождений, освоению морских недр. Воспитанники доктора геологических наука Карстена Дребенштедта из Фрайбергской горной академии в Петербург привезли сразу десяток амбициозных решений. "Как найти месторождение, как обогащать, как из минерала получить ценный химический элемент, который потом превращался в какой-то продукт", — поясняет доктор технических наук Карстен Дребенштендт.

Уже ежегодная традиция Петербургского горного университета — собирать молодых специалистов более чем из десятка стран на одной площадке. Под звуки университетского гимна они приветствуют друг друга и почти сразу переходят от торжественной части к деловой. На больших экранах — большие достижения и большие планы мирового сообщества молодых ученых горнодобывающей отрасли.

"В следующем году наши форумы пройдут в восьми государствах, — рассказывает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. — Это мероприятия, которые направлены на решение проблем экологии, использование угля, это темы, которые транснациональные компании не понимают, не используют и не финансируют".

На обсуждение перспектив мировой горнодобывающей отрасли у участников будет целых три дня, которые, как здесь говорят, могут незамедлительно дать свои плоды для мировой науки.

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