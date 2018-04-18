Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 апреля 201820:10 Валентин Богданов

РФ обратила внимание ООН, что сирийская Ракка на грани гуманитарной катастрофы

О том, как западная коалиция взяла на себя восстановление одного из крупнейших городов Сирии — Ракки и почему он по-прежнему на грани гуманитарной катастрофы, по инициативе России говорили в Совбезе ООН. Ситуация в Ракке, где уже полгода нет террористов, напоминает скорее эпицентр войны. Почему Вашингтон на это закрывает глаза?

Сирийскую Ракку исламисты из ИГИЛ (запрещена в РФ) называли своей столицей. Ее освобождение для США имело важный пропагандистский эффект. Но после того как отгремели победные заголовки город и его жителей бросили на произвол судьбы.

"Ракка была освобождена от боевиков ИГИЛ в октябре, но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей". 70-80% домов в Ракке разрушены или повреждены. До 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием", — сообщил Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.

За сухими цифрами — страшная картина гуманитарного бедствия. Не хватает воды и продовольствия, не работают школы. Даже погибших еще не всех похоронили. Под развалинами Ракки лежат трупы.

"Коалиция изгнала из города террористов ИГИЛ более полугода назад, затем фактически оккупировала эту территорию. Восстановления разрушенного города не занималась. Люди возвращались на свой страх и риск, подрываясь на минах и самодельных взрывных устройствах. Никто не знал, что происходит в Ракке, до последнего времени не принимались никакие усилия , чтобы хотя бы обеспечить силами ООН оценку гуманитарных потребностей населения", — проинформировал мировую общественность Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН.

Отчаявшиеся жители выходят на митинги. Под сирийскими флагами и с требованиями прекратить американскую оккупацию. Тем более что перед глазами пример разбитого войной Алеппо. За короткое время российские и сирийские военные отчистили город от мин, организовали поставку гуманитарной помощи и сделали город безопасным.

"Россия созвала нас здесь, чтобы отвлечь внимание от зверств, которые творит режим Асада. Для этого Россия привлекает внимание Совета к той единственной части Сирии, где режим Асада не в состоянии уничтожать мирных жителей с помощью бомб и химического оружия", — ответила Келли Карри, заместитель постпреда США в ООН.

Эту фразу могла бы сказать и Никки Хейли, но на заседание она не пришла. Чрезмерной активностью постпреда США при ООН, объявившей о новых антироссийских санкциях вперед Белого дома, был крайне недоволен Дональд Трамп. Через сутки после ночного залпа "Томогавков" Хейли поспешила объявить, что следующий пакет ограничений на Россию наложат как раз за Сирию.

"Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он мол понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд, как военного преступника, в кавычках, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема. Иллюзий тут быть не должно. Сначала вы должны восполнить ущерб, который сами же нанесли по перспективам политурегулирования", — подчеркнул Небензя.

Его частью стала и химическая провокация в сирийской Думе. Эксперты ОЗХО тем временем уже доехали до места работы.

"Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра. Сирийское правительство сделало все, что могло, чтобы способствовать работе этой миссии", — сообщил Башар Джафари, постоянный представитель Сирии в ООН.

Ранее по теме

Сейчас

21:05

Серебренникову продлили домашний арест на три месяца

20:59

Аккаунты Госдумы атаковали спамеры

19:11

Названо имя преемника Рауля Кастро

17:42

Госдеп США: российские наемники пытались атаковать американские позиции в Сирии

17:30

SWIFT обещает не отключать Россию

17:00

Подросток, устроивший поножовщину в школе, взят под стражу

16:42

Выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

1 час назад
Детский омбудсмен Башкирии: напавший на школу подросток был склонен к аутоагрессии

Детский омбудсмен Башкирии: напавший на школу подросток был склонен к аутоагрессии

2 часа назад
"Дело Скрипалей": Лондон объявил о реновации Солсбери, скрывая "Новичка"

"Дело Скрипалей": Лондон объявил о реновации Солсбери, скрывая "Новичка"

28 минут назад
Названо имя преемника Рауля Кастро

Названо имя преемника Рауля Кастро

1 час назад
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина

Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина

37 минут назад
Полет шмеля сорвал вылет самолета из Внукова на юг

Полет шмеля сорвал вылет самолета из Внукова на юг

11 минут назад
11 вещей, вызывающих раковые заболевания

11 вещей, вызывающих раковые заболевания

9 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
В студии "Прямого эфира" мать встретилась с дочерью, которая 25 лет была в рабстве

В студии "Прямого эфира" мать встретилась с дочерью, которая 25 лет была в рабстве

2 часа назад
Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

8 часов назад
Аккаунты Госдумы атаковали спамеры

Аккаунты Госдумы атаковали спамеры

6 минут назад
Госдеп США: российские наемники пытались атаковать американские позиции в Сирии

Госдеп США: российские наемники пытались атаковать американские позиции в Сирии

3 часа назад
SWIFT обещает не отключать Россию

SWIFT обещает не отключать Россию

3 часа назад
Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном

Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном

27 минут назад
РФ обратила внимание ООН, что сирийская Ракка на грани гуманитарной катастрофы

РФ обратила внимание ООН, что сирийская Ракка на грани гуманитарной катастрофы

1 час назад
Убивать не хотел: Гриц попытался объяснить нападение на Фельгенгауэр

Убивать не хотел: Гриц попытался объяснить нападение на Фельгенгауэр

1 час назад
Суд обязал Копперфилда рассекретить фокус с исчезновением людей

Суд обязал Копперфилда рассекретить фокус с исчезновением людей

2 часа назад
Раскрыты планы Apple выпустить новые iPhone до начала лета

Раскрыты планы Apple выпустить новые iPhone до начала лета

2 часа назад
В честь ЧМ по футболу 2018 вышла уникальная версия "Монополии"

В честь ЧМ по футболу 2018 вышла уникальная версия "Монополии"

2 часа назад
Постпред России при ОЗХО: G7 ведет дипломатическую войну на основе фальшивок

Постпред России при ОЗХО: G7 ведет дипломатическую войну на основе фальшивок

2 часа назад
Путин назвал приоритетное топливо для автомобилей в России

Путин назвал приоритетное топливо для автомобилей в России

3 часа назад
Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное

Петербуржец разбил прилавок мечом за отказ продать ему спиртное

3 часа назад
Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram

Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram

3 часа назад
Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам

Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам

4 часа назад
Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков

Малограмотное руководство СБУ сочиняет небылицы, заявил Конашенков

4 часа назад
В России начались продажи нового кроссовера от Mitsubishi

В России начались продажи нового кроссовера от Mitsubishi

4 часа назад
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут на полтора года раньше срока

4 часа назад
СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки "Зимней вишни"

4 часа назад
Могут пересмотреть период отключения горячей воды

Могут пересмотреть период отключения горячей воды

4 часа назад
Лоукостеры подумывают о стоячих местах в самолетах

Лоукостеры подумывают о стоячих местах в самолетах

4 часа назад
На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин

На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин

5 часов назад
Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

Новый российский летающий танкер завершил очередной этап испытаний

5 часов назад
Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today

5 часов назад
Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

Трамп назвал "скользкого Коми" худшим директором ФБР в истории

5 часов назад
Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

Запах гари в Москве могло вызвать сжигание "порубочных остатков" в Подмосковье

5 часов назад
Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

5 часов назад
На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

На дне океана обнаружен самый неудачный "роддом"

6 часов назад
На Новом Арбате провалился грунт

На Новом Арбате провалился грунт

6 часов назад
Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

Десятки бронемашин, самолетов и вертолетов получили российские военные с начала 2018 года

6 часов назад
Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

6 часов назад
Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

6 часов назад
В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

7 часов назад
Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

7 часов назад
Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

Пищевое отравление: 8 продуктов, которых стоит избегать

12 часов назад
В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

17.04.2018 11:45
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

16.04.2018 21:30
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

16.04.2018 10:00
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58