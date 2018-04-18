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Конфликт в Сирии 1 час назад
РФ обратила внимание ООН, что сирийская Ракка на грани гуманитарной катастрофы
О том, как западная коалиция взяла на себя восстановление одного из крупнейших городов Сирии — Ракки и почему он по-прежнему на грани гуманитарной катастрофы, по инициативе России говорили в Совбезе ООН. Ситуация в Ракке, где уже полгода нет террористов, напоминает скорее эпицентр войны. Почему Вашингтон на это закрывает глаза?
Сирийскую Ракку исламисты из ИГИЛ (запрещена в РФ) называли своей столицей. Ее освобождение для США имело важный пропагандистский эффект. Но после того как отгремели победные заголовки город и его жителей бросили на произвол судьбы.
"Ракка была освобождена от боевиков ИГИЛ в октябре, но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей". 70-80% домов в Ракке разрушены или повреждены. До 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием", — сообщил Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.
За сухими цифрами — страшная картина гуманитарного бедствия. Не хватает воды и продовольствия, не работают школы. Даже погибших еще не всех похоронили. Под развалинами Ракки лежат трупы.
"Коалиция изгнала из города террористов ИГИЛ более полугода назад, затем фактически оккупировала эту территорию. Восстановления разрушенного города не занималась. Люди возвращались на свой страх и риск, подрываясь на минах и самодельных взрывных устройствах. Никто не знал, что происходит в Ракке, до последнего времени не принимались никакие усилия , чтобы хотя бы обеспечить силами ООН оценку гуманитарных потребностей населения", — проинформировал мировую общественность Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН.
Отчаявшиеся жители выходят на митинги. Под сирийскими флагами и с требованиями прекратить американскую оккупацию. Тем более что перед глазами пример разбитого войной Алеппо. За короткое время российские и сирийские военные отчистили город от мин, организовали поставку гуманитарной помощи и сделали город безопасным.
"Россия созвала нас здесь, чтобы отвлечь внимание от зверств, которые творит режим Асада. Для этого Россия привлекает внимание Совета к той единственной части Сирии, где режим Асада не в состоянии уничтожать мирных жителей с помощью бомб и химического оружия", — ответила Келли Карри, заместитель постпреда США в ООН.
Эту фразу могла бы сказать и Никки Хейли, но на заседание она не пришла. Чрезмерной активностью постпреда США при ООН, объявившей о новых антироссийских санкциях вперед Белого дома, был крайне недоволен Дональд Трамп. Через сутки после ночного залпа "Томогавков" Хейли поспешила объявить, что следующий пакет ограничений на Россию наложат как раз за Сирию.
"Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он мол понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд, как военного преступника, в кавычках, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема. Иллюзий тут быть не должно. Сначала вы должны восполнить ущерб, который сами же нанесли по перспективам политурегулирования", — подчеркнул Небензя.
Его частью стала и химическая провокация в сирийской Думе. Эксперты ОЗХО тем временем уже доехали до места работы.
"Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра. Сирийское правительство сделало все, что могло, чтобы способствовать работе этой миссии", — сообщил Башар Джафари, постоянный представитель Сирии в ООН.
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