Мария Шарапова сыграет на травяном турнире в Бирмингеме

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова готова сыграть на турнире WTA в английском Бирмингеме, который стартует 18 июня. Спортсменка продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом и пока не обозначила более ранних турниров, где выступит.

В Бирмингеме 30-летняя Шарапова дважды побеждала (2004-2005 гг.) и еще два раза играла в финале (2007, 2010). Россиянка планировала сыграть в этом английском городе в прошлом году, но пропустила травяной сезон-2017 из-за травмы. И вот теперь она снова подала заявку на участие в турнире.