Небензя - Лондону: нахимичили вы здорово

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя отметил, что инциденты с применением химических веществ в Солсбери и Думе – провокация, направленная на создание раскола между Россией и Евросоюзом.

"Солсбери и Дума взаимосвязаны", — напомнил политик. Это "нечистоплотные" провокации, связанные с Россией. Должно быть, углубление раскола между Россией и ЕС особенно актуально для Британии в преддверии Brexit, предположил Небензя. "Да, химия здесь есть, — сказал он. — От слова "нахимичить". Нахимичили вы здорово".

В своем выступлении российский постпред отметил также, что из 47 вопросов, заданных по делу Скрипалей, Лондон ответил лишь на два. Он не идет на сотрудничество. Наоборот, британская сторона скрывает ход и результаты расследования, а также уничтожает улики, которые могли бы прояснить обстоятельства покушения: уничтожает животных и почву в парке, сносит дом, ресторан и бар. Более того, самих пострадавших никто не видел с 4 марта, напомнил постпред. " нас будут еще вопросы", — пообещал Небензя.

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза по так называемому делу Скрипалей, напоминает телеканал "Россия 24". В своей речи Небензя также попросил Скотланд-Ярд пояснить, являются ли его обвинения в адрес России окончательными.