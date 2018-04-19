"Смерть шпионам": 75 лет знаменитой военной контрразведке

Сегодня исполняется 75 лет со дня создания военной контрразведки "Смерш", внесшей неоценимый вклад в победу над фашизмом. Она просуществовала до 1946 года, выполнив все задачи, которые перед ней ставились.

Благодаря деятельности "смершевцев" ни одна операция Красной Армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб, ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу.

Создание "Смерш" весной 1943 года было продиктовано событиями, произошедшими к тому времени на фронтах Великой Отечественной войны; речь шла об изменении стратегической обстановки в пользу Красной Армии.

Германские спецслужбы уже успели к тому времени создать на оккупированной территории спецшколы, диверсионные центры и свою агентурную сеть. Это создавало угрозу совершения терактов и диверсий в тылу Красной Армии, что могло сорвать или замедлить ее наступательные операции.

Всего за время войны "Смерш" обезвредил свыше 30 тысяч агентов гитлеровской разведки, более 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов, сообщает РИА Новости.

Из известных операций большим успехом считается внедрение агента "Смерш" Александра Козлова в немецкую разведывательную школу. Та операция легла в основу известных советских художественных фильмов "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна".

В мае-июне 1945 года "Смерш" помог захватить видных деятелей нацистского режима и карательных ведомств, части которых впоследствии были предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечества.