Два гола Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нью-Джерси"

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", за который играет российский нападающий Никита Кучеров, выиграл третий из четырех матч Кубка Стэнли у "Нью-Джерси Дэвилз" в Национальной хоккейной лиге. "Молнии" победили на поле "дьяволов" со счетом 3:1. На счету Кучерова два гола и передача.

Игра получилась довольно напряженной и "Нью-Джерси", которому отступать некуда, постарался не ударить лицом в грязь на домашней арене. Палмиери открыл счет а 8-й минуте, но еще до первого перерыва Миллер с передачи Кучерова и сам россиянин вывели гостей вперед. Затем в матче шла довольно нудная позиционная борьба с шансами, но без голов. И все решил гол Кучерова на 58-й минуте.

"Тампа" сделала шаг к победе в серии, ведь она выиграла три из четырех встреч этой серии – 5:2, 5:3, 2:5, 3:1. Теперь "молниям" осталось победить один раз, чтобы выйти во второй круг. И следующий матч пройдет на поле "Лайтнинг", так что это весьма удобный момент.