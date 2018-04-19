В море возле популярного пляжа в Таиланде акула напала на человека

В Таиланде акула напала на туриста из Норвегии. Инцидент произошел на популярном пляже Сай Ной (возле города Хуа Хин), который пришлось закрыть на 20 дней ради безопасности. Власти страны установят вокруг мест для купания ограждающие сетки, передает РИА Новости.

Норвежец получил травмы ноги. Сначала администрация пыталась убедить общественность, что это ранения от ударов о скалы. Однако врачи и биологи из Департамента морских и береговых ресурсов провели экспертизу, которая показала, что травмы туриста – это укусы серой бычьей акулы. Хищная рыба была длиной около метра, ее возраст – около года.

Сообщается, что нападение акулы на туриста сумел снять на смартфон один из буддийских монахов, живущих в монастыре неподалеку. В его ролике запечатлены две акулы, подплывшие к самому берегу. Монах призывает правительство принять меры, пока кто-нибудь не погиб и сообщает, что, хотя в кадр попало лишь две акулы, на самом деле возле пляжа их около 30 или 40. "Смотрите, господин премьер-министр, вот они, акулы, — восклицает монах. — Прямо у берега".

Серая бычья акула, которую еще называют акулой-быком или тупорылой, обладает самым мощным укусом среди всех своих сородичей. Она редко атакует людей в Юго-Восточной Азии (в Австралии и США, наоборот, случаи нападения бычьих акул – не редкость). Такая акула может существовать и в пресной воде. Поэтому она нередко заплывает в реки и даже может поселиться там.

Молодые акулы могут напасть на человека, приняв его за морское животное. В течение последних двух лет в Таиланде было зафиксировано несколько случаев нападения водных хищников. Так, акулы атаковали пловцов возле островов Самуи и Пхукет – но это было в открытом море. К берегу бычьи акулы подплывают редко. Почему хищные рыбы подошли так близко к пляжу Сай Ной, биологи объяснить не могут.