В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

За последние 24 часа прирост осадков на главной московской метеостанции (ВДНХ) составил 15 мм, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, за сутки в Москве выпало 34% месячной нормы осадков, которая в апреле насчитывает 44 мм. Днем в столице погода будет облачной, с прояснениями, 10-12 градусов. В столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что примерно на 5 миллиметров ниже нормы.