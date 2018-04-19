Forbes: миллиардеров в России стало больше и они стали богаче

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых российских бизнесменов. Несмотря на антироссийские санкции и стагнацию в экономике, миллиардеров в России стало больше (их число выросло с 96 до 106), а их совокупное состояние достигло 485 миллиардов долларов (за год оно прибавило 25 миллиардов).

Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 19,1 миллиарда долларов. На втором месте — председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов (18,7 миллиарда долларов). Тройку лидеров замыкает председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов). В прошлом году он занимал первое место, но за год потерял 400 миллионов долларов.

В первую десятку вошли президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов), член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов), президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда долларов), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман (15,1 миллиарда долларов).

Замыкают десятку самых богатых бизнесменов в России председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда долларов) и основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (12,5 миллиарда долларов).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. На верхней строчке — Кирилл Шамалов, чей доход оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура".