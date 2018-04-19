Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч

В столице задержаны пятеро мужчин, которые похитили своего коллегу по работе, чтобы потребовать выкуп.

27 ноября 2017 года они силой посадили его в машину и вывезли в лес, а за освобождение запросили 60 тысяч рублей.

"Получив от похищенного согласие на передачу денежных средств, обвиняемые скрылись с места происшествия, освободив мужчину", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как выяснилось в ходе расследования, потерпевший работал инженером в компьютерной фирме, а его похитители — менеджерами в той же IT-компании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Задержали похитителей сотрудники уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всем пятерым предъявлено обвинение по статьям "Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений" и "Вымогательство".