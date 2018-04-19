В Германии купюру "ноль евро" с Карлом Марксом продают за три
В Германии одна из туристических компаний решила креативно отметить 200-летие со дня рождения экономиста Карла Маркса. Там придумали выпустить сувенирные купюры номиналом в ноль евро, пишет The Local. Продают же "ноль евро" за три реальных европейских денежных единицы.
Первый тираж составил пять тысяч купюр, и примерно за месяц быстро разлетелся по миру: от Латинской Америки до Австралии. Ожидается, что 23 апреля поступит в продажу новый тираж сувенира "ноль евро" с Карлом Марксом, и он уже составит 20 тысяч купюр, а продаваться они будут в онлайн-магазине этой креативной туркомпании.
В соцсетях ее обладатели уже выкладывают фото с этой сувенирной бумажкой.
Trierinformation bietet zum 200. Geburtstag von Karl Marx einen Null-Euro-Schein an — Limitierten Auflage von 5000 Stück herausgegeben.— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) 15 марта 2018 г.
Sofort @ Tourist-Information #Trier nahe der Porta Nigra & auch im Onlineshophttps://t.co/LzR1NSGOWO#KarlMarx #Collector #NullEuro #Philosoph pic.twitter.com/RnDw9cAP8g
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Forbes: миллиардеров в России стало больше
- Авария под Ростовом: один погибший, 9 раненых
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- В самолетах будущего придется летать стоя
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси