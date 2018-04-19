В Германии купюру "ноль евро" с Карлом Марксом продают за три

В Германии одна из туристических компаний решила креативно отметить 200-летие со дня рождения экономиста Карла Маркса. Там придумали выпустить сувенирные купюры номиналом в ноль евро, пишет The Local. Продают же "ноль евро" за три реальных европейских денежных единицы.

Первый тираж составил пять тысяч купюр, и примерно за месяц быстро разлетелся по миру: от Латинской Америки до Австралии. Ожидается, что 23 апреля поступит в продажу новый тираж сувенира "ноль евро" с Карлом Марксом, и он уже составит 20 тысяч купюр, а продаваться они будут в онлайн-магазине этой креативной туркомпании.

В соцсетях ее обладатели уже выкладывают фото с этой сувенирной бумажкой.