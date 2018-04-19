Какие эволюционные изменения происходят с современными людьми

Эволюция никогда не прекращает свою работу, и поэтому люди всё еще претерпевают эволюционные изменения, уверены австралийские генетики. Недавно специалисты Зелёного континента нашли доказательства изменений, связанных с фертильностью (способностью организма производить жизнеспособное потомство) и функцией сердца.

Исследователи поясняют, что естественный отбор не может подарить сверхспособности в один миг (как это показывается в фильмах). Это очень медленный процесс внесения изменений, затрагивающий не одно поколение. При этом получаемые изменения настолько деликатны, что люди их попросту не замечают.

Но генетики из Квинслендского университета нашли способ "уловить" эти изменения, используя статистический метод поиска мутаций в ДНК.

Цзянь Ян (Jian Yang), Цзянь Цзэн (Jian Zeng) и группа учёных из Института молекулярной бионауки и Квинслендского института мозга изучали геномные данные 126545 человек, собранных в британском биобанке (UK Biobank) – анонимной базе данных здравоохранения Великобритании.

Специалисты внимательно изучили 28 сложных признаков, наследуемость которых зависит от ряда генов. Например, речь шла о минеральной плотности пяточной кости, облысении у мужчин, индексе массы тела, возрасте, в котором происходит первая менструация и наступает менопауза у женщин, а также возрасте женщины, когда она родила первого ребёнка, и соотношении окружностей талии и бёдер.

Учёные поясняют: изучая гены, связанные с этими признаками у людей разных возрастов, можно увидеть различия между поколениями.

"В естественном отборе, или "выживании наиболее приспособленных", характеристики, которые повышают шансы на выживание, скорее всего, будут переданы следующему поколению. Но случаются и противоположные вещи, когда мутации ДНК с пагубным воздействием на выживание с меньшей долей вероятностью будут передаваться следующему поколению. Такой процесс называется негативным отбором", — говорит Ян.

По словам исследователей, они нашли доказательства негативного отбора (ликвидации вредных вариантов генов) в нескольких признаках. Самые весомые доказательства были найдены в признаках, связанных с сердечно-сосудистой и репродуктивной функцией.

Если говорить о сердечно-сосудистой функции, то учёные нашли доказательства изменения, связанного с окружностью талии и соотношением окружностей талии и бёдер. Ранее было установлено, что избыток жира вокруг талии в значительной степени связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты также обнаружили признаки изменения артериального давления.

Добавим, что специалисты не первый раз анализируют материалы британского биобанка на предмет эволюционных изменений в организме человека. В прошлом году исследователи Калифорнийского университета изучали ДНК более 500 тысяч человек.

Тогда они выяснили, что эволюция благоприятствовала более высокому ИМТ у мужчин (вероятно, из-за мышечной массы) и у женщин, которые рожают в раннем возрасте.

Австралийские учёные подчёркивают, что суть подобных исследований не в том, чтобы определить изменения, которые мы увидим в ближайшее время, а в том, чтобы узнать больше об эволюции и о том, как она работает.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Genetics

К слову, ранее учёные спрогнозировали, как будет выглядеть человек через тысячу лет.