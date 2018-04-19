Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
Куба прощается с правлением династии Кастро, которое длилось 59 лет. Какой станет новая экономика острова Свободы?
Куба без Кастро как Cuba Libre без рома. И все же ей быть. У руля острова Свободы, скорее всего, встанет первый заместитель Госсовета и правительства, член политбюро КПК Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.
Сейчас экономика Кубы в противоречивом состоянии. В Гаване говорят о росте ВВП страны на 1,5%. По мнению Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, реально он увеличился лишь на 0,5%. Но по оценкам экспертов, уже третий год на острове продолжается экономический кризис. Ситуацию сложно оценить, страна не сотрудничает с ведущими международными организациями, статистика малодоступна.
Одно из первых, чем придется заняться новому руководителю, это унификация валюты. Сегодня на острове расчеты производят в двух системах: в национальном и в конвертируемом песо, который равен доллару.
Далее — модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры, отказ от карточек и развитие частного бизнеса, привлечение иностранных инвестиций. Последнему должна способствовать открытая в 2014 году особая экономическая зона Мариэль с налоговыми льготами, службой одного окна для оформления документов и свободным переводом денег. Но пока за все это время одобрено лишь 26 проектов на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Маловато.
"На Кубе сейчас существует зона особого развития Мариэль. Это особая зона, которая привлекает специалистов из разных стран. Там уже обосновались бразильцы, Россия туда идет. Вот сейчас, например, обсуждается вопрос о создании совместного предприятия по производству композитных материалов", — рассказывает Татьяна Машкова, заместитель председателя Делового совета Россия-Куба.
Еще одна трудность, которую предстоит преодолеть, по Кубе ударили экономические проблемы Венесуэлы. Остров Свободы получал от Уго Чавеса и Николаса Мадуро нефть по льготным ценам. Однако после введения американских санкций против Каракаса поставки сократились.
Ну, и долговой вопрос не закрыт, хотя Раулю Кастро удалось значительно сократить их. Куба долгие годы жила на кредиты иностранных государств. За десять лет у власти Рауль Кастро практически вывел страну из долговой ямы, заплатив меньше задолженного. Россия списала 90% задолженности, Парижский клуб кредиторов — фактически две трети. Да и оставшиеся выплаты все равно остаются на Кубе: полученные транши вкладывают в инвестиционные проекты на острове.
Зато социальная сфера весьма хорошо отлажена — хорошее образование, медицина.
"Да, там сейчас сохраняется карточная система, но народ не голодает. И люди не стоят перед выбором: послать ребенка в школу или питаться. Нет проблем с образованием, со здравоохранением и с продовольствием", — объясняет Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ.
Куба живет в основном за счет импорта, экспортом страна не может особенно похвастаться: никель, немного рыбы, овощи и тропические фрукты, фармпрепараты, сахар и сигары, конечно же. Но половину всех доходов приносит туризм.
В прошлом году на Кубе побывали 4,7 миллиона иностранных туристов, в том числе 1,1 миллиона американцев — это втрое больше, чем раньше. В этом году ждут не менее 5 миллионов. Крупнейшие американские авиакомпании планируют увеличение числа рейсов.
С января 2015 началось потепление, США облегчили условия для осуществления американцами финансовых операций и ведения бизнеса на Кубе, разрешены поездки на остров, американские телекоммуникационные компании стали выходить на кубинский рынок. Но затем новая администрация совершила разворот, Трамп назвал сделку Барака Обамы с Раулем Кастро по нормализации отношений "ужасной" и объявил о ее отмене. Тем не менее, эксперты считают, что совсем с Кубы США не уйдут, невыгодно это им самими.
"Я не думаю, что США совсем отложили свое возвращение на Кубу. Если такое произойдет, то это место может быстро занять Китай, потому что на сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером Кубы. 30% всего кубинского импорта – это Китай", — считает Инна Андронова, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН.
Учитывая этот китайский фактор, эксперты считают, что России не стоит расслабляться на этом направлении и надо наращивать свое присутствие. Там уже есть наши локомотивы, автомобили – это новые поставки "КамАЗов" и "Лады", наряду с китайскими марками. Из российских нефтегазовых компаний на Кубе работают "Роснефть" и "Зарубежнефть". Аграрии собираются поставлять туда пшеницу. Ну и туристы отечественные там тоже не на последнем месте – как-никак 100 тысяч россиян в год посещают остров Свободы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Forbes: миллиардеров в России стало больше
- Авария под Ростовом: один погибший, 9 раненых
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- В самолетах будущего придется летать стоя
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси