В Ростовской области бензовоз столкнулся с автобусом

В Ростовской области в результате ДТП с участием пяти транспортных средств на автодороге "Западный обход Ростова-на-Дону" пострадали семь человек, в том числе шесть пассажиров рейсового автобуса, передает ТАСС.

Как сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ", бетономешалка и бензовоз.

Водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, еще 6 пассажиров автобуса также получили травмы.

Отмечается, что автобус следовал из Ростова в Азов, в салоне находились 23 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.