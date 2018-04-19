Самострой в курортной зоне: в Сочи арестован первый вице-мэр

В Сочи арестован первый вице-мэр города Мугдин Чермит. Его подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство. Речь идет о жилом комплексе, который возвели с многочисленными нарушениями и фактически самовольно.

Фруктовый сироп и бутылка газировки на столе. Спартанский завтрак вице-мэра курортного Сочи оказался испорчен. Мугдин Чермит, едва завидев оперативников, прервал трапезу и скрыл лицо под красной бейсболкой. От нас и вовсе попытался сбежать. Важный чиновник на тему незаконного строительства в Сочи сначала говорил сквозь зубы, но потом словно воды в рот набрал.

О проблеме Мугдин Чермит не мог не знать. Тему незаконного строительства в курортной зоне не раз поднимала общественность, предписания регулярно выносила прокуратура.

Мугдина Чермита задержали в "Звездном" отеле в центре Сочи. Неподалеку его автомобиль служебный, но он теперь не понадобится. Чиновника увозят оперативники.

Обыски и следственные действия также проходят в мэрии, туда доставляют Чермита. В его рабочем кабинете оперативники изымают документы, проверяют отчетность за последние годы. В это время другая группа сотрудников работает с главным архитектором города-курорта. Игорь Мазурок был правой рукой вице-мэра во всех строительных делах.

Все, что могло иметь отношение к работе, следователи изымают. Несколько телефонов, планшетных компьютеров и десятки флешек. Информацию с них будут изучать в рамках возбужденного уголовного дела. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебных полномочий.

"По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче девяти разрешений на строительство недвижимости и жилых домов. Его действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства", — заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Системная работа по защите законных интересов участников долевого строительства в Краснодарском крае вышла на новый уровень в ноябре 2017 года. Тогда заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провели прием потерпевших. Люди жаловались, что не могут попасть в так называемый реестр обманутых дольщиков и получить поддержку. С тех пор понятие дольщика в Краснодарском крае решили сделать шире. На помощь теперь могут рассчитывать и те, кто вложились в объект, строительство которого оказалось незаконным. Как и в случае с недостроем, здесь у таких собственников тоже горькая доля: деньги вложены, а жилья нет.

Беспрецедентная по своему масштабу спецоперация как способ покончить с давней проблемой. Для борьбы с незаконным строительством и решения проблем дольщиков по инициативе Генпрокуратуры России и губернатора Краснодарского края объединили усилия сотрудники сразу всех силовых ведомств: ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Около пятисот человек личного состава отрабатывали подозреваемых чиновников, предпринимателей, застройщиков. Обыски проводились одновременно сразу по 97 адресам в Краснодаре и в Сочи.

Хозяин особняка — известный в Краснодарском крае застройщик Вартан Татулян при виде бойцов Росгвардии впадает в ступор. Вместо того чтобы отворить ворота, возвращается в дом. Оперативникам приходиться заходить без лишних церемоний через забор.

Бизнесмена подозревают в махинациях с недвижимостью в Адлере. Вот, к примеру, дом, который построил Татулян. Деньги люди заплатили, но жить здесь до сих пор нельзя: ни воды, ни электричества. Как муниципальные власти вообще приняли этот объект, местные жители не понимают.

"Недобросовестное отношение застройщика — основная проблема Адлера в этом. Не уделяют должного внимания, дом строим, а провести воду и тому подобное мы забываем", — говорит агент по недвижимости Александр Потапкин.

Другой краснодарский гуру недвижимости Эдуард Саакян, в доме которого тоже прошли обыски, говорит, что хорошо понимает, за что ему придется отвечать. "Я продавал квартиры, не имея на это право".

В незаконном строительстве, по его мнению, виноваты исключительно местные чиновники, которые поощряют коррупцию и за деньги готовы выдать

любое разрешение. "Надо, чтоб все было законная выдача, чтоб не смотрели чиновники — тоже виноваты, поощряют это", — говорит Саакян.

Из 116 самостроев в 89 процентах преступления совершали непосредственно застройщики. В остальных случаях им помогали должностные лица.

Любопытный факт, которым заинтересовались в прокуратуре. То здание признано самостроем, а это администрация Адлерского района. Между ними каких-то несколько сотен метров, именно здесь находится отдел управления муниципального земельного контроля, где собственно должны заниматься нарушениями и выявлять незаконное строительство, но чиновники то ли не заметили самострой, то ли просто закрыли на него глаза.

А на эту трехэтажную постройку тоже кто-то из ответственных чиновников закрыл глаза, ведь по документам здание с 96 квартирами — индивидуальный жилой дом. Застройщику нужна была такая махинация, чтобы выгодно сэкономить миллионы.

В начале апреля в центре Сочи полыхал жилой 5-этажный дом. Как позже стало ясно, это был самострой. Всего таких объектов в крае чуть более шестисот. 15 человек задержаны — итог спецоперации. Некоторые смогли выехать за границу. Их объявят в розыск.

В прокуратуре и краевой администрации, в свою очередь, готовят законопроект, который позволит изымать у горестроителей на ранней стадии сомнительные объекты и передавать их добросовестным инвесторам. Кубанское ноу-хау уже берут на вооружение в других российских регионах.