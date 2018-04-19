Российские инженеры разработали противодронные пушки

Концерн "Автоматика" объявил о создании сразу трех систем для перехвата беспилотников. Первая – "Сапсан". Этот комплекс способен заметить дрона на расстоянии свыше 100 километров, днем и ночью. После чего, либо самостоятельно нарушит его работу БПЛА, либо передаст его координаты войскам противовоздушной обороны.

Второй – "Таран". Он действует по площадям, то есть может создать бесполетную зону с радиусом до километра. Если беспилотник в нее попадет, то потеряет связь с оператором и упадет. Третья система – "Пищаль". Это уже ручное оружие. Весит три килограмма и может непрерывно работать до одного часа.

Сейчас все новое оружие проходит испытания. Разработчики рассчитывают, что к концу года будет запущено серийное производство, пишет агентство РИА Новости.

Ранее на международном форуме "Армия-2017" концерн "Калашников" презентовал собственный вариант противодронного ружья – REX-1. На него установили лазер и стробоскоп. Ими можно ослепить камеры дрона и заставить уйти из запретной зоны.

Кроме того, REX 1 способен глушить сигналы Wi-Fi, GSM и радио. То есть беспилотник потеряет связь с пультом и, скорее всего, будет вынужден вернуться обратно к хозяину. Если же назойливый коптер нужно посадить, то у оружия есть модули подавления сигналов навигационных систем. Таких как GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo или китайской BeiDou. Без связи со спутниками и оператором беспилоник, вероятнее всего, просто упадет на землю.

REX 1 весит около 4 килограммов и может непрерывно работать до 3 часов. Разработчики комплекса РЭБ уверены, что их оружие пригодится и саперам. Так как с его помощью можно блокировать работу дистанционных взрывателей.