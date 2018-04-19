В Сингапуре роботов научили собирать мебель. Видео
Инженеры из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали роботов, способных собирать мебель. Ученые опубликовали видео, на котором запечатлено, как машины самостоятельно собирают стул из IKEA, сообщает Science Mag.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как две механические руки, в которые встроены 3D-камеры, берут детали стула, вставляют их в пазы и соединяют друг с другом части стула.
Роботам удалось собрать стул за 20 минут. Исследователи специально расположили мелкие детали перед машинами таким образом, чтобы им пришлось их искать. Кроме того, инженеры научили железных сборщиков координировать свои действия, помогать друг другу и расчитывать силу, с которой нужно вставлять крепеж.
До недавнего времени все эти задачи были для машин непосильны, утверждают исследователи. Ранее сообщалось, что роботов научили распиливать детали для мебели по готовому шаблону.
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