Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа
Скоро покупатель, выбирая колбасу, сможет делать осознанный выбор. Колбасную продукцию разделят на категории в зависимости от содержания мяса. Сейчас производители этот процент не указывают. Люди могут не знать состав своей любимой "Докторской" или "Краковской", а цена часто не зависит от пищевых добавок.
На вечный вопрос "Сколько мяса в колбасе?" решили ответить чиновники. Со следующего года ее разделят на категории по буквам от А до Д: чем дальше от начала алфавита, тем меньше в составе отборного мяса.
"Категории — это некий сигнал для потребителя, чтобы он мог ориентироваться. Можно одинаково назвать колбасу, которую делают по разным рецептурам, но одна колбаса будет стоить 400 рублей, а другая 200 рублей, потому что у них разный сырьевой состав. Раз низкая категория, значит, цена будет ниже", — объясняет Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова.
Сегодня на этикетке значится только то, что в составе колбасы мясо есть. А вот положил туда производитель отборные куски или перемолотые кости и шкуру, не сообщается. Чтобы наглядно показать разницу между мясом разных категорий, разделываем свинину. Красная, без прожилок — высший сорт. Та, где жира гораздо больше, годится для колбасы более низкой категории.
"Покупатель должен четко понимать, что он покупает. Либо я делаю выбор в пользу колбасы, в которой содержится не менее 80 процентов мяса, либо я делаю выбор в пользу колбасы, в которой содержится гораздо меньше мяса, она попадает в другую категорию, но производитель мне об этом говорит", — уверен Антон Шалаев, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Еще производитель предпочитает молчать о том, что он добавляет в свой продукт кроме мяса, это крахмал, манка, красители, антиокислители. Животный белок часто заменяют растительным. Например, из сои. Или гораздо более дешевым — из пшеницы или бамбука. Безвредным, но и бесполезным: клетчатка — балласт для организма.
Но существуют добавки, которых действительно стоит бояться, например, стабилизатор каррагинан может вызывать сильную аллергию. А ведь есть еще ароматизаторы и усилители вкуса.
"Усилители вкуса и усилители вкуса возбуждают нервную систему и вызывают чувство эйфории, поэтому наличие этих составляющих вызывает привыкание, зависимость. Есть люди, которые не могут жить без колбасы", — объясняет диетолог Марият Мухина.
Всемирная организация здравоохранения советует людям, особенно пожилым, сократить в рационе количество колбасы и переработанного мяса. Ученые настаивают: его употребление увеличивает вероятность онкологических заболеваний. Но если без колбасы все-таки никак, стоит внимательно изучить состав перед ее покупкой.
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