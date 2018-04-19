Будущее за дронами: порядок в зонах отдыха Москвы обеспечат беспилотники

Говорящие дроны уже этим летом начнут патрулировать московские зоны отдыха. Площадками для эксперимента станут Борисовские пруды, озеро Белое и Строгинская пойма. Коптеры, как говорят разработчики, не просто позволят следить за безопасностью на воде. При необходимости беспилотник способен, например, доставить спасательный жилет тонущему человеку.

Дрон-почтальон быстро поднимается в воздух. Пока в тестовом режиме, но скоро такая доставка может стать обыденностью. В технополисе "Москва" для этого разработали уникальные беспилотные аппараты.

"Наши квадрокоптеры могут делать все полетное задание полностью автоматически, включая посадку и подзарядку", — рассказывает Олег Понфиленок, генеральный директор компании-разработчика.

Новые дроны — первые действительно беспилотные аппараты. Полностью автономный полет по заранее заданному маршруту. Коптер ориентируется в пространстве с помощью спутниковой навигации и геометок. Управлять им можно с компьютера или даже с телефона.

Помимо самих дронов разработчики создают и специальные боксы — это и своего рода гараж, и зарядная станция для беспилотников. Данный аппарат называется "Пеликан". Такая "птичка" в своем "клюве" может перевозить груз весом более трех килограммов. "Пеликан" способен преодолевать до 30 километров. В будущем разработчики хотят увеличить дальность полетов в четыре раза.

"К 2025 году существенная часть мелких посылок будет доставляться домой клиентам именно по воздуху. Это разгрузит транспортную инфраструктуру и, главное, повысит скорость доставки и снизит ее стоимость", — объясняет Олег Понфиленок, генеральный директор компании-разработчика.

"Пеликанов" пока в основном заказывают собственники стройплощадок. Они будут доставлять мелкие грузы и осуществлять наблюдение за территорией.

В других странах беспилотники давно широко используются. Вот коптер на пляже Британии доставляет мороженое прямо к шезлонгам. Сноубордисты и серфингисты используют их в качестве тягачей.

"Индустрия дронов обречена развиваться, но при этом нужно создавать определенную питательную среду, которая будет позволять это делать не только в периметре технополиса "Москва", — говорит Игорь Ищенко, генеральный директор технополиса "Москва".

Столичное небо пока закрыто для массового применения коптеров. Инженеры надеются на скорые изменения в законодательстве и продолжают работать над своими проектами. Здесь же, в технополисе "Москва", они учат собирать и программировать дроны даже детей.

Управление беспилотными аппаратами вскоре может стать одной из дисциплин соревнований World skills. Технополис "Москва" активно продвигает эту идею и готовит будущих чемпионов. А новые дроны летом появятся и в столичных зонах отдыха. К примеру, будут патрулировать район Борисовских прудов и фиксировать нарушения общественного порядка.