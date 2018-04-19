Михалков: на ММКФ хотели присудить спецприз Харви Вайнштейну

Руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) собиралось несколько месяцев назад присудить специальный приз американскому продюсеру Харви Вайнштейну, но потом отказалось от этой идеи, рассказал президент ММКФ Никита Михалков.

Вайнштейн оказался в центре секс-скандала – актрисы обвиняли его в домогательствах. По словам Михалкова, руководство фестиваля в итоге испугалось давать ему приз "За вклад в мировое кино", хотя продюсер его достоин. "У него сто номинаций на "Оскар", — пояснил президент ММКФ.

Комментируя скандал с Вайнштейном, Михалков отметил, что может только позавидовать, передает ТАСС. "Когда тебя, не обладающего внешностью Алена Делона, любят красивые женщины. Я уж не говорю, за что", — сказал он, добавив, что "все вместе выглядит как абсолютная порнография".

Режиссер сказал, что согласен с позицией Катрин Денев – французская актриса кампанию против домогательств назвала ужасной, заметив, что сочувствует жертвам, но не считает приемлемым, когда "есть только такой способ высказаться".

Михалков заявил, что "женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной".