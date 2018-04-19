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Конфликт в Сирии 1 час назад
Отец мальчика из видео "Белых касок" готов дать показания о "химатаке" в Думе
О ситуации в Сирийской Арабской Республике на брифинге говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она рассказала, что в освобожденной Восточной Гуте обнаружили контейнеры с хлором из Германии. А еще дымовые шашки, сделанные (внимание!) в Солсбери. В том самом британском городе, где неизвестным веществом отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Разумеется, Захарова не оставила без внимания и провокацию "Белых касок", устроивших нашумевшую инсценировку химатаки в городе Дума. Накануне военный корреспондент канала "Россия" Евгений Поддубный взял интервью у маленького мальчика по имени Хасан. Он был одним из тех, кого "Белые каски" снимали в госпитале, как "жертв химической атаки". Мальчик рассказал, что его заставили сниматься в видео за еду – за финики и печенье. 19 апреля много интересного к этому рассказу добавил и отец этого сирийского ребенка. С отцом мальчика из скандального видео "Белых касок" встретился корреспондент ВГТРК в Сирии Александр Билибов. Как сказал отец Хасана, он готов дать показания любым международным организациям, о том, что никакое химоружие в Думе не применялось.
- У мальчика никаких следов на теле, как это бывает при химической атаке?
"Никаких признаков применения химического оружия! – отрицательно качает горловой отец ребенка Омар Диаб. – Я когда пришел, увидел, что ребенок и его мама испуганы. Но в хорошем состоянии: сидели, пили кофе после этого".
- Считаете, что это была химическая атака?
"Нет-нет. Единственное, что я видел: что ребенок был испуган, — отвечает Омар Диаб. – Его мать – тоже. Готов дать показания в любом месте в мире!"
- Пусть он скажет, что готов поехать в Гаагу, Женеву и Вашингтон и рассказать правду об этом…
"Я готов поехать в Женеву и дать показания о том, что никакого применения химического оружия не было", — продолжает отец мальчика-актера.
- Что он думает, что это вообще было?
"Жена и дети были голодные. К ним пришли и напугали их, сказали, что что-то есть. Их напугали и притащили в госпиталь. Стали поливать водой. В тот же день допустили забрать ребенка. Второй ребенок был вообще голым, когда я пришел за ним", — рассказывает глава семейства Диаб.
Скорее всего, и у мальчика и у его отца, как отметила Мария Захарова, возникнут проблемы, чтобы получить визу, если они соберутся поехать в ООН и рассказать свою историю.
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