Тема:
Роскомнадзор против Telegram 1 час назад
19 апреля 201817:45
Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов
Telegram по-прежнему доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов, заявил владелец мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Дуров отметил, что все больше IT-бизнесменов, программистов и системных администраторов помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Telegram в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно. Ведомство приступило к блокировке 16 апреля.
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