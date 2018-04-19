На МЦК произошел сбой движения

Серьезный сбой в движении поездов произошел на Московском центральном кольце. Как передает корреспондент "Вестей.Ru", между станциями "Угрешская" и "Новохохловская" остановилась "Ласточка". Позже ее отогнали на запасной путь. Составы в сторону "Дубровки" (по часовой стрелке) на 18.27 (мск) не ходят около получаса.

На платформе "Угрешская" скопились пассажиры. По громкой связи им ничего не объявляют.

На отсутствие поездов на одном из направлений МЦК в Twitter жалуются и другие пассажиры.

#мцк стоит, сижу на зиле, задержка на неопределенный срок.... По часовой, против все работает — Alexandra Afonya (@sachikko_O) 19 апреля 2018 г.

Движение на МЦК возобновилось. В 18:32 (мск) к платформе "Угрешская" подошел поезд. Официальных сообщений от руководства МЦК пока не поступало.