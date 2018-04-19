Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше

За объективное расследование предполагаемой химатаки в Сирии выступил китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с британским премьером Терезой Мэй. Прямое доказательство инсценировки — репортаж Евгения Поддубного о сирийском мальчике — скоро покажут всему Совбезу ООН, а в освобожденной Думе, по данным российских дипломатов, уже найдены новые улики — контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Что еще связывает фальшивую химатаку с делом Скрипаля?

У тех, кто ведет так называемое дело Скрипаля, как и у тех, кто обеспечивает ему дипломатическое прикрытие, есть одно общее свойство — не отвечать на прямо поставленные вопросы. Про Сергея Скрипаля вообще ни слова, при том, что обоих никто не видел с 4 марта. Зато в Скотленд-Ярде продолжают избавляться от улик, которые могли бы пролить свет на то, что случилось с бывшим шпионом и его дочерью.

"Уничтожены животные из дома Скрипаля, пробы у них, очевидно, не брались, — отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя. — Зачищаются места, которые Скрипали посещали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке. Притом, что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало. Правда, наших западных партнеров не интересует не только в этом вопросе, они не слушают и не слышат, по-русски это называется "ты им про Фому, они тебе про Ерему".

Мимо ушей пропустили на Западе и подготовленный ОЗХО доклад, который российское происхождение газа "Новичок" не подтвердил. Более того, формула "Новичка" известна еще с 98-го года, а простой поиск через базу Google выдает сразу 140 патентов, связанных с использованием и защитой от этого отравляющего вещества.

Обладают такими патентами и в США, где изо всех сил продолжают прикрывать союзников. "Это оружие террора, ему нет места в цивилизованном мире – заявляет постпред США при ООН Никки Хейли. — Мы надеемся, что наши коллеги в этом совете, как и прежде, вновь присоединятся к нам в ясном осуждении применения российского вещества нервно-паралитического действия на территории другого члена СБ ООН". Если мы не остановим это сейчас, то будет больше смертей".

Ссылки на то, что Великобритания — член Совбеза, явно не случайны. По этой логике, если бы инцидента в Солсбери не было, его нужно было бы придумать. Ведь дискредитация России как гаранта уничтожения химоружия и проложила путь к другой химической провокации уже в сирийской Думе.

"Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны, — добавляет Василий Небензя. — Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверие Brexit. Вот, собственно, и все. В заключении, господин председатель, пришло видимо время замахнуться на классиков, на Вильяма, понимаете ли, нашего, Шекспира, который в пьесе "Генрих VI" сказал: "Всегда в душе преступной подозрение". Но так потрудитесь вы хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то не убедительно получается, даже обидно за вас".

В Восточной Гуте правдоподобия пытались добиться с помощью подручных средств и массовки. Постановку окончательно разоблачили вот эти кадры, сделанные съемочной группой Евгения Поддубного. Корреспонденты "Вестей" в сирийской Думе отыскали мальчика по имени Хасан Диаб, которого "Белые каски" 7 апреля использовали в своих съемках. Как рассказал его отец Омар, за участие в этой фальшивке (голодного мальчика поливали из шланга) ребенок получил финики и печенье. Ни о каком заражении и речи не было.

Теперь увидеть правду должны и те, кто работает в стенах штаб-квартиры ООН. "Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран членов и журналистов, а на ближайшем заседании среди членов Совета Безопасности, а также найдем возможность, как его показать на экране", — обещает Василий Небензя.

Отправится видео и в американскую миссию. Ее руководительница Никки Хейли после удара по Сирии так спешила проанонсировать новые санкции против России и именно за Сирию, что навлекла на себя гнев хозяина Белого дома.

Так называемое дело Скрипалей длится уже полтора месяца. За это время российская сторона задала Великобритании 47 вопросов, получив ответы только на два из них. И то частично. Но тему не оставят. Если официальный Лондон будет отмалчиваться и дальше, Россия сама созовет заседание Совета Безопасности.