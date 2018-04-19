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Борьба с коррупцией в России 1 час назад
СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров
Главный архитектор Краснодара, вице-мэр Сочи, директор департамента имущественных отношений и ещё больше десяти человек, среди которых и застройщики и муниципальные чиновники — задержаны в результате масштабной спецоперации на Кубани. Обыски прошли почти по 100 адресам. Раскрыта настоящая коррупционная сеть, из-за которой регион годами занимает второе место по проблемным объектам в сфере строительства жилья, а число пострадавших дольщиков исчисляется сотнями.
Второй человек в сочинской мэрии, 59-летний Юрий Паламарчук, конечно, вряд ли мог ожидать такой исход в своей карьере. Пока следователи и сотрудники ФСБ за его рабочим столом изучали документы, чиновник чувствовал себя не в своей тарелке. Но старался держать себя в руках.
Паламарчук стал очередным фигурантом в деле о превышении полномочий. Речь идёт о незаконной выдаче разрешений на строительство. Ранее оперативники пришли к первому заместителю мэра Мугдину Чермиту.
"Проблема с самостроями в Сочи актуальна? Не знаете вы? То есть вы заммэра и не знаете? — Можно, я не буду говорить? — Не будете говорить? А почему? Проблема есть или нет хотя бы?"
О проблеме Мугдин Чермит не мог не знать. Тему незаконного строительства в курортной зоне поднимали не раз.
Его задержали в "Звёздном" отеле в центре Сочи. Неподалеку его служебный автомобиль, но, как видим, он теперь не понадобится. Чиновника увозят оперативники.
В рабочем кабинете Чермита сотрудники ФСБ и следователи проверяли отчетность за последние годы. Вице-мэра взяли под стражу.
В это время другая группа сотрудников работала в Краснодаре. Там в центре внимания силовиков оказался главный архитектор города Игорь Мазурок. Он курировал все основные проекты по строительству в кубанской столице.
Этот кирпичный дом в центре Краснодара — одна из последних работ архитектора Мазурка. По документам здесь 19 этажей, но по факту 24. Мастерство архитектурного комбинатора уже оценили сотрудники прокуратуры, объект пока не принят.
Несколько телефонов, планшетных компьютеров и десятки флешек. Всё было изъято во время обыска.
"По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче девяти разрешений на строительство недвижимости и жилых домов. Его действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства", — сообщила Светлана Петренко, и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.
Системная работа по защите законных интересов участников долевого строительства в Краснодарском крае вышла на новый уровень в ноябре 2017 года. Тогда заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провели приём потерпевших. Люди жаловались, что не могут попасть в так называемый реестр обманутых дольщиков. Теперь на помощь могут рассчитывать и те, кто вложились в самострой.
Беспрецедентная по своему масштабу спецоперация направлена на борьбу с незаконным строительством и решение проблем дольщиков. По инициативе Генпрокуратуры России и губернатора Краснодарского края свои усилия объединили сотрудники сразу всех силовых ведомств: ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Около пятисот человек отрабатывали подозреваемых чиновников, предпринимателей, застройщиков. Обыски проводились одновременно сразу по 97 адресам в Краснодаре и в Сочи.
Хозяин этого особняка — известный в Краснодарском крае застройщик Вартан Татулян. Оперативникам приходится заходить без лишних церемоний через забор.
В прокуратуре уверены: произволу застройщиков нередко способствует коррумпированность муниципальных властей. Этот самострой вырос рядом с администрацией Адлерского района, но чиновники нарушение не заметили. Дольщики надеются, что теперь ситуация разрешится.
"Надеемся, что наш долгострой, что позади меня, достроят. Власти поддерживаю", — заявил Виктор Заикин, дольщик.
Обыски прошли и в службе судебных приставов города Сочи. Ещё одним задержанным стал директор Департамента имущественных отношений Владимир Пермяков. В прокуратуре и краевой администрации, в свою очередь, готовят законопроект, который позволит изымать у строителей на ранней стадии сомнительные объекты и передавать их добросовестным инвесторам.
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