Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель нет другого выхода, кроме как защищать бизнес своей страны, несущий колоссальные убытки из-за санкций и поэтому она вынуждена встречаться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, "немецкие фирмы завыли от боли и от страха, потому что экстерриториальные санкции, которые Трамп хочет ввести, ударят не столько по российским компаниям, сколько по немецким и европейским".

Рар отметил, что всем компаниям ФРГ, которые каким-то образом сотрудничают в РФ, грозит штраф и потеря рынка в США.

Политолог подчеркнул, что такой ситуации в Германии еще не было, однако, по его словам, у страны есть потенциал для сопротивления США.

Он напомнил, что в июле 2017 года Меркель удалось добиться некоторого санкционного послабления от правительства США — германские фирмы были взяты в рамки исключения.

Рар считает, что руководство Германии всегда одобряло бизнес с Россией, даже во времена "холодной войны" – для того, чтобы иметь хорошие отношения с СССР, а позже с РФ и сами отвечают за свой бизнес.

Встреча Меркель и Трампа запланирована на конец апреля. В повестке дня значится дискуссия об антироссийских санкциях. Власти Германии намерены обратиться к президенту США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых ограничительных мерах в отношении Москвы.