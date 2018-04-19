Джокович и Зверев зачехлили ракетки на Monte-Carlo Masters

В Монако продолжается первый в нынешнем сезоне крупный турнир на грунтовом покрытии — Rolex Monte-Carlo Masters с призовым фондом 4,87 млн евро. В третьем круге выбили два "бумажных" фаворита состязаний – экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович и русский немец Миша Зверев.

Джокович, который возвращается в профессиональный Тур после затянувшегося лечения травмы, проиграл представителю первой десятки нынешнего рейтинга АТР австрийцу Доминику Тиму – 7:6, 2:6, 3:6. Интересно, что и Тим пропустил несколько недель из-за повреждения, но, судя по всему, уже обретает форму. Зверев оказался слабее француза Ришара Гаске – 2:6, 5:7.