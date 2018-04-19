Органы опеки предложили женщине-инвалиду помочь устроить детей в детдом

Можем помочь устроить дочерей в детский дом, вместо продуктов или бытовых услуг — якобы предложение органов опеки жительнице Подмосковья, которая стала инвалидом. Мать-одиночка Наталья Володина лишилась ноги. Радикальный шаг оттягивала до последнего, потому что боялась остаться без детей. Старшей — 7, младшей — 4. Риски просчитывала заранее, тогда же просила помощи у соцслужб. Но вместо поддержки получила лишь страх оказаться неспособной поднять на ноги детей, если у самой этих самых ног не будет. Операции избежать не удалось. Сейчас ситуация похожа на безвыходную. Мать умерла, муж ушел к другой. Работать стабильно из-за постоянных операций не получается, да еще и живет семья в ветхом доме на 17 метрах, а квартирная очередь, в которой стоят 10 лет, вдруг удлинилась в разы.

Три миллиона на протез: история Натальи Володиной разлетается по социальным сетям. И на подольских сайтах она — на первых страницах. Матери-одиночке с ампутированной ногой на протез, с которым можно было бы продолжать нормальную жизнь, никак не накопить, потому и бросили клич в Интернете.

"Чтобы воспитывать своих деток, мне нужен очень дорогой хороший протез. Но я сама на него не смогу собрать денег", — говорит Наталья Володина.

Дочек Вику и Настю, пока мать болела, опекала ее подруга, а вот как быть дальше? "Я сначала обратилась в органы опеки, чтобы они помогли нам какое-то время, маме с дочкой, а мне как-то ходить — до магазина добираться или еще что-то, — рассказывает Наталья. — А в органах опеки сказали, что тогда я буду недееспособная мама, у которой надо отобрать ребенка".

Ситуация на контроле у детского омбудсмена Московской области. Жалоб от Натальи или ее подруги-опекуна Ксения Мишонова не получала. "Если ей это говорили, то говорили семь лет назад, когда возникла эта ситуация, с ребенком и с ее болезнью, — считает уполномоченный по правам ребенка Московской области. — Сейчас органы опеки совершенно ответственно заявляют, что никаких таких предложений ей не делали. Никаких вопросов у органов опеки, у попечительства к опекуну не возникает, и речи о том, чтобы разлучить семью, не идет. И не шла".

Со злокачественной опухолью Наталья борется уже 20 лет. С переменным успехом саркому даже вроде бы удалось победить. О Володиной сняли программу: спокойные врачи, уверенная в себе и в будущем Наталья. Но состояние ухудшилось, и вот она на больничной койке, с которой вернется в ветхий, по словам женщины, дом.

"Очередь на жилье, в которой состоит Наталья, передвинулась для нее с 628 места на 812-е, — констатирует Ксения Мишонова. — В связи с тем, что она стояла на очереди в городе Подольске, и в связи с объединением нескольких районов очередь просто увеличилась. Это уже дело администрации Подольска обратить на это внимание, но по закону там перед ней стоят люди, которых мы не можем подвинуть или передвинуть, и тем самым нарушить закон".

Зато сегодня вечером выяснилось, что у Натальи будет протез. К выходу Володиной из больницы должна подоспеть депутатская помощь. Сейчас Наталья в онкологическом центре имени Блохина в Москве, восстанавливается после операции. И, конечно, ждет помощи. Любой. Только тогда у Насти и Вики будет мать, которая сможет о них позаботиться.