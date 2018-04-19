Органы опеки предложили женщине-инвалиду помочь устроить детей в детдом
Можем помочь устроить дочерей в детский дом, вместо продуктов или бытовых услуг — якобы предложение органов опеки жительнице Подмосковья, которая стала инвалидом. Мать-одиночка Наталья Володина лишилась ноги. Радикальный шаг оттягивала до последнего, потому что боялась остаться без детей. Старшей — 7, младшей — 4. Риски просчитывала заранее, тогда же просила помощи у соцслужб. Но вместо поддержки получила лишь страх оказаться неспособной поднять на ноги детей, если у самой этих самых ног не будет. Операции избежать не удалось. Сейчас ситуация похожа на безвыходную. Мать умерла, муж ушел к другой. Работать стабильно из-за постоянных операций не получается, да еще и живет семья в ветхом доме на 17 метрах, а квартирная очередь, в которой стоят 10 лет, вдруг удлинилась в разы.
Три миллиона на протез: история Натальи Володиной разлетается по социальным сетям. И на подольских сайтах она — на первых страницах. Матери-одиночке с ампутированной ногой на протез, с которым можно было бы продолжать нормальную жизнь, никак не накопить, потому и бросили клич в Интернете.
"Чтобы воспитывать своих деток, мне нужен очень дорогой хороший протез. Но я сама на него не смогу собрать денег", — говорит Наталья Володина.
Дочек Вику и Настю, пока мать болела, опекала ее подруга, а вот как быть дальше? "Я сначала обратилась в органы опеки, чтобы они помогли нам какое-то время, маме с дочкой, а мне как-то ходить — до магазина добираться или еще что-то, — рассказывает Наталья. — А в органах опеки сказали, что тогда я буду недееспособная мама, у которой надо отобрать ребенка".
Ситуация на контроле у детского омбудсмена Московской области. Жалоб от Натальи или ее подруги-опекуна Ксения Мишонова не получала. "Если ей это говорили, то говорили семь лет назад, когда возникла эта ситуация, с ребенком и с ее болезнью, — считает уполномоченный по правам ребенка Московской области. — Сейчас органы опеки совершенно ответственно заявляют, что никаких таких предложений ей не делали. Никаких вопросов у органов опеки, у попечительства к опекуну не возникает, и речи о том, чтобы разлучить семью, не идет. И не шла".
Со злокачественной опухолью Наталья борется уже 20 лет. С переменным успехом саркому даже вроде бы удалось победить. О Володиной сняли программу: спокойные врачи, уверенная в себе и в будущем Наталья. Но состояние ухудшилось, и вот она на больничной койке, с которой вернется в ветхий, по словам женщины, дом.
"Очередь на жилье, в которой состоит Наталья, передвинулась для нее с 628 места на 812-е, — констатирует Ксения Мишонова. — В связи с тем, что она стояла на очереди в городе Подольске, и в связи с объединением нескольких районов очередь просто увеличилась. Это уже дело администрации Подольска обратить на это внимание, но по закону там перед ней стоят люди, которых мы не можем подвинуть или передвинуть, и тем самым нарушить закон".
Зато сегодня вечером выяснилось, что у Натальи будет протез. К выходу Володиной из больницы должна подоспеть депутатская помощь. Сейчас Наталья в онкологическом центре имени Блохина в Москве, восстанавливается после операции. И, конечно, ждет помощи. Любой. Только тогда у Насти и Вики будет мать, которая сможет о них позаботиться.
Сейчас
На Кубе сменилась власть
Картина дня
-
Отец мальчика из ролика "Белых касок" сделал новые признания
- Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку
- Московский кинофестиваль открылся на два месяца раньше
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- Правила проезда на метро ужесточат
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В центре Москвы обрушились строительные леса
- В ТЦ "Измайловский" загорелось кафе
- Порядок в зонах отдыха обеспечат беспилотники
- Сколько мяса в колбасе: разбираемся в составе
- Курящие соседи: аргументы о законах и штрафах не работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля