В США не нашли виновных в смерти певца Принса

В Миннесоте завершилось расследование по факту смерти поп-певца Принса, длившееся почти два года, обвинений в рамках дела предъявлено не было.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на прокурора округа Карвер Марка Метца.

Выступая на пресс-конференции в связи с закрытием дела, Метц проинформировал общественность, что полиция не нашла того, кто дал певцу опиоидный анальгетик фентанил, от передозировки которого он умер.

Прокурор был вынужден констатировать, что предъявить обвинение в убийстве Принса некому.

Метц также отметил, что нет доказательство того, что лечащий врач певца Тодд Шуленберг прописал Принсу именно такое лекарство. В итоге, музыкант полагал, что принимает не фентанил, а менее сильнодействующее обезболивающее викодин.

Вместе с тем, врач был обвинен в гражданском правонарушении и заплатит штраф в 30 тысяч долларов.

57-летий американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз Принс Роджерс Нельсон скончался 21 апреля 2016 года в своей домашней студии. В 2004 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. За всю карьеру музыканта было продано более 100 миллионов его записей.