Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 апреля 201822:10

Евролига. Баскетболисты ЦСКА выиграли второй матч у "Химок"

EPA

В баскетбольной Старом Свете продолжаются четвертьфинальные серии плей-офф Евролиги. В Москве прошла повторная игра двух российских клубов – ЦСКА и "Химки". Как и в первом матче победу праздновали "красно-синие" хозяева площадки. На сей раз зафиксирован счет 89:84.

Надо признать, что химчане совсем неплохо выглядят против сильнейшего клуба России. И в первом матче ЦСКА пришлось понервничать, но все тогда завершилось к радости армейских фанатов – 98:95.

Отчетная игра также получилась достаточно нервной. Хозяева повели после первой четверти – 24:22. Однако еще до большого перерыва "Химки" не только сравняли счет, но и вышли вперед – 45:43. Пришлось ЦСКА включать "полные обороты", а в отсутствие одного из лидеров травмированного француза Нандо Де Коло это было сложно. Тем не менее, армейцы выиграли третью (25:21) и четвертую четверти (21:18), а с ними и матч.

Сейчас

22:00

В здании МИД России ищут бомбу

21:02

Авиасообщение между Россией и США может прекратиться

20:10

В Москве открылся 40-й ММКФ

18:20

На МЦК произошел сбой движения

17:29

В Таллине умер глава Эстонской православной церкви

16:09

На Кубе сменилась власть

15:59

Папе Цоя вернули права на песни сына

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться

Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться

2 часа назад
Эксклюзив: мальчик с видео "Белых касок" приехал в больницу, где его снимали

Эксклюзив: мальчик с видео "Белых касок" приехал в больницу, где его снимали

2 часа назад
В Москве открылся 40-й ММКФ

В Москве открылся 40-й ММКФ

2 часа назад
Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике

1 час назад
В здании МИД России ищут бомбу

В здании МИД России ищут бомбу

1 час назад
Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры

Дискуссия о кормлении грудью в кафе: баланс комфорта нарушили бурные споры

2 часа назад
Топ-5 альтернатив Telegram

Топ-5 альтернатив Telegram

8 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Борис Галкин и Инна Разумихина принесли в "Прямой эфир" свою малышку

Борис Галкин и Инна Разумихина принесли в "Прямой эфир" свою малышку

4 часа назад
Рок и измены: женщинам семьи Дарьи Поверенновой не везет на крепкие браки

Рок и измены: женщинам семьи Дарьи Поверенновой не везет на крепкие браки

8 часов назад
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

1 час назад
За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

18.04.2018 20:11
Папе Цоя вернули права на песни сына

Папе Цоя вернули права на песни сына

6 часов назад
После отравления Юлии Скрипаль пропали ее собака и жених

После отравления Юлии Скрипаль пропали ее собака и жених

3 часа назад
Главы Белоруссии и Молдавии засеяли кукурузное поле

Главы Белоруссии и Молдавии засеяли кукурузное поле

3 часа назад
"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"

"Отпущены из плена": Украина выпустила двух моряков "Норда"

3 часа назад
На Кубе сменилась власть

На Кубе сменилась власть

7 часов назад
Правила проезда на метро собираются ужесточить

Правила проезда на метро собираются ужесточить

7 часов назад
Сергей Брилев: Рауль Кастро уходит, но остается во главе компартии Кубы

Сергей Брилев: Рауль Кастро уходит, но остается во главе компартии Кубы

8 часов назад
221
Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Асад вернул Франции орден Почетного легиона

31 минута назад
Органы опеки предложили женщине-инвалиду помочь устроить детей в детдом

Органы опеки предложили женщине-инвалиду помочь устроить детей в детдом

50 минут назад
В США не нашли виновных в смерти певца Принса

В США не нашли виновных в смерти певца Принса

1 час назад
Взрыв на свадьбе: в Джалалабаде ранены 13 человек

Взрыв на свадьбе: в Джалалабаде ранены 13 человек

1 час назад
Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций

Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций

1 час назад
Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше

Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше

2 часа назад
СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров

СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров

2 часа назад
Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

3 часа назад
Малыш, оставшийся без присмотра матери, утонул в пруду в Москве

Малыш, оставшийся без присмотра матери, утонул в пруду в Москве

3 часа назад
Российский миллиардер лишился купленной у Абрамовича яхты

Российский миллиардер лишился купленной у Абрамовича яхты

3 часа назад
Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки

Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки

3 часа назад
В Великобритании запретят соломинки для коктейлей и палочки для ушей

В Великобритании запретят соломинки для коктейлей и палочки для ушей

4 часа назад
Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов

Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов

5 часов назад
Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

5 часов назад
Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"

Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"

5 часов назад
Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд

Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд

6 часов назад
Бывший вице-президент "Росгосстраха" арестован по делу о растрате

Бывший вице-президент "Росгосстраха" арестован по делу о растрате

7 часов назад
Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6%

Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6%

8 часов назад
Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа

Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа

8 часов назад
Главврач петербургской Боткинской больницы: эффект иммуноглобулина сравним с плацебо

Главврач петербургской Боткинской больницы: эффект иммуноглобулина сравним с плацебо

8 часов назад
5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

8 часов назад
Актер Петров снимет триллер о скейтбордистах

Актер Петров снимет триллер о скейтбордистах

9 часов назад
Кисловодск: уютная родина нарзана

Кисловодск: уютная родина нарзана

11 часов назад
10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

12 часов назад
444
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

12 часов назад
Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

13 часов назад
Скандинавская диета, от которой все без ума

Скандинавская диета, от которой все без ума

13 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

14 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58