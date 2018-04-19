Евролига. Баскетболисты ЦСКА выиграли второй матч у "Химок"

В баскетбольной Старом Свете продолжаются четвертьфинальные серии плей-офф Евролиги. В Москве прошла повторная игра двух российских клубов – ЦСКА и "Химки". Как и в первом матче победу праздновали "красно-синие" хозяева площадки. На сей раз зафиксирован счет 89:84.

Надо признать, что химчане совсем неплохо выглядят против сильнейшего клуба России. И в первом матче ЦСКА пришлось понервничать, но все тогда завершилось к радости армейских фанатов – 98:95.

Отчетная игра также получилась достаточно нервной. Хозяева повели после первой четверти – 24:22. Однако еще до большого перерыва "Химки" не только сравняли счет, но и вышли вперед – 45:43. Пришлось ЦСКА включать "полные обороты", а в отсутствие одного из лидеров травмированного француза Нандо Де Коло это было сложно. Тем не менее, армейцы выиграли третью (25:21) и четвертую четверти (21:18), а с ними и матч.