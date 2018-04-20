Руководство консульства России в Харькове попало в базу "Миротворца"

Руководство консульства Российской Федерации в Харькове попало в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за оказание помощи в выезде с территории Украины экипажа сейнера "Норд".

Как отмечается в сообщении на странице сайта в социальной сети Facebook, руководство консульства в городе Харьков в полном составе вносится в базу сайта за организацию незаконного пересечения государственной границы моряками судна "Норд" (на Украине их считают гражданами страны из-за их крымского происхождения).

Ранее в четверг, 19 апреля, двое моряков экипажа "Норда" по паспортам, выданным консульством РФ, через Беларусь вылетели в Москву и прибыли в Крым. Украинская погранслужба не пропустила оставшихся семерых членов экипажа, передает ТАСС. Она сочла неправомерным выезд моряков и обвинила российских дипломатов и адвокатов в обмане. Позднее адвокат рассказал СМИ, что у экипажа сейнера отняли загранпаспорта. Сейчас, по информации адвоката, моряки находятся в посольстве РФ в Киеве.