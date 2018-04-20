США обвиняют Сирию и Россию в зачистке места химической атаки в Думе

Соединенные Штаты Америки уверены, что Сирия и Россия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Как подчеркнула Науэрт, эти страны также пытаются помешать инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обследовать это место.

Науэрт рассказала, что Соединенные Штаты располагают достоверной информацией, указывающей на то, что российские официальные лица и представители режима Башара Асада пытаются задержать прибытие инспекторов ОЗХО в Думу. Чиновники из России и власти Сирии зачищали места вероятных атак, избавляясь от доказательств использования химического оружия.

Ранее представители МИД РФ рассказали СМИ, кто препятствует доступу специалистов ОЗХО в сирийскую Думу, напоминает Газета.Ru.