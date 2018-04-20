Бывший велогонщик Армстронг заплатит $5 млн за улаживание дела о мошенничестве

Американский велогонщик Лэнс Армстронг, которого пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга, согласился на выплату пяти миллионов долларов в качестве компенсации за отказ от судебного разбирательства, начатого одним из его экс-спонсоров.

В 2010 году Флойд Лэндис, бывший напарник Армстронга, подал иск в суд. Позднее его поддержало правительство США, напоминает РИА Новости. Лэндис утверждал, что Армстронг и его команда менеджеров обманывали правительство, получая деньги от почтовой службы Соединенных Штатов в качестве спонсорской помощи. Лэнс потребовал компенсации ущерба в размере 100 миллионов долларов, причем треть этой суммы должен получить сам Лэндис как первый подавший иск.

Адвокат Армстронга Эллиот Питерс рассказал, что данная ситуация положила конец всем судебным разбирательствам против Армстронга, которые были связаны с его признаниями от 2013 года относительно использования допинга в течение карьеры профессионального велогонщика.

Сам Армстронг отметил радость по поводу того, что все разрешилось. "Я могу продолжать жить дальше", — казал бывший спортсмен. По данным СМИ, Армстронг также оплатит судебные издержки Лэндиса на общую сумму в 1,65 миллиона долларов.

Лэнса Армстронга пожизненно дисквалифицировали в 2012 году. Все результаты его выступлений с 1998 года (в том числе семь титулов победителя Le Tour de France) были аннулированы.