Боксер Геннадий Головкин заплатил за сохранение чемпионского титула

Известному боксеру-профессионалу Геннадию Головкину, представляющему Казахстан, нашли нового соперника. Им стал американец армянского происхождения Ванес Мартиросян. При этом в матче с боксером из США Головкин не будет защищать титул чемпиона Международной федерации бокса (IBF).

Головкин является обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной организации бокса (IBO). При этом IBF требовала, чтобы казахстанец дрался с обязательным претендентом от этой организации украинцем Сергеем Деревянченко. И грозила в случае отказа отобрать у Головкина титул.

Накануне официальный представитель Международной боксерской федерации Жанет Салазар прокомментировала для WorldBoxingNews ситуацию: "Головкин имеет право попросить об исключении, но он этого еще не сделал. Если Головкин сделает запрос, то совет IBF определит на каких условиях запрос будет принят".

В это же время появилась информация, что Головкин собирается выплатить IBF 20 тыс. долларов за то, чтобы его не лишали чемпионского пояса в том случае, если он будет драться с Мартиросяном. При этом Деревянченко, скорее всего, станет для чемпиона мира обязательным следующим соперником по поединку.

Скорее всего, в бою с Мартиросяном титул IBF не будет стоять на кону. При этом официальное объявление о поединке задерживалось как раз из-за IBF, которая блокировала кандидатуру Мартиросяна. Однако, кажется, команде Головкина удалось договориться о сохранении титула Международной федерации бокса.