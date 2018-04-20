Чтобы не было путаницы: король Свазиленда переименовал страну

Мсвати III, король Свазиленда, сообщил о переименовании страны в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini), передает ТАСС.

Это заявление было сделано в процессе праздничной церемонии по случаю празднования 50-летия Мсвати III, а также 50-летия независимости государства. Как отмечают СМИ, новое название страны в переводе с местного языка свати означает "Земля свази".

Король рассказал, что прежнее название государства вызывало путаницу. "Когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцарией. На английском языке названия государств звучат очень похоже: Свазиленд (Swaziland) звучит как "Свазиленд", а Швейцария (Switzerland) – "Суизерленд", — объяснил Мсвати III.