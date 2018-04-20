Визовая война: из-за политики Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения

Россияне и американцы могут остаться без прямых авиаперелетов между двумя странами. Экипажи национального перевозчика "Аэрофлот" месяцами не могут получить американские визы. В посольстве США такое промедление проблемой не считают, хотя согласно двустороннему соглашению документы членов экипажа должны оформляться заблаговременно.

И без того не самый короткий путь между Россией и США может стать еще на несколько часов дольше. Из-за визовой войны, которую развернули Соединенные Штаты, трудности с оформлением документов испытывают тысячи россиян: туристы, студенты, а теперь еще и сотрудники "Аэрофлота". Российский национальный перевозчик сейчас единственная авиакомпания, которая без остановок летает между городами двух государств. Но в последнее время экипажи "Аэрофлота" вынуждены месяцами ждать получения американской визы.

В августе прошлого года американские дипмиссии в России увеличили срок оформления визы до 85 дней. Теперь же ждать собеседования надо и вовсе 250 дней, то есть 8 месяцев.

Американцы свою медлительность объясняют тем, что им не хватает людей, и обвиняют в этом Россию. А ведь Москва после ряда враждебных шагов Вашингтона всего лишь потребовала уравнять число американских дипломатов, работающих у нас, с числом россиян, которые трудятся в российских диппредставительствах в Америке.

На Смоленской площади уже не исключают: возможно, летать в США и обратно уже в ближайшее время придется с пересадками.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — сообщили в МИД России.

Таким образом, США идут не только против здравого смысла, но и нарушают положения международных документов: обязанность заранее предоставлять визы для персонала воздушных судов прописана в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года. Американское посольство в Москве проблемы в ситуации с национальным перевозчиком не видит и отмечает, что при желании сотрудники экипажей могут оформлять визы в дипмиссиях в третьих странах.

Работая на североамериканских направлениях, "Аэрофлоту" нередко приходится нести потери — и финансовые, и репутационные. В начале января, когда снежный шторм обрушился на восточное побережье США, воздушные гавани оказались просто не готовы к стихии. Отменялись сотни рейсов, тысячи человек по несколько дней ждали вылета.

Российскому национальному перевозчику тогда тоже пришлось менять расписание. Но "Аэрофлот" не только одним из первых вернулся в график полетов, он также регистрировал на свои рейсы пассажиров, которые купили билеты у других перевозчиков.

В Совете Федерации отметили, что США таким образом пытаются выдавить нашу авиакомпанию с рынка. Это мнение косвенно подтверждает и недавний скандал в крупнейшем британском аэропорту. В конце марта силовики без объяснения причин досмотрели самолет "Аэрофлота". Они попросили членов экипажа покинуть самолет, на борту остался лишь командир, который был изолирован в пилотской кабине. Вылететь из Хитроу самолет смог только спустя три часа после назначенного слота. В ситуацию вмешалось российское посольство, но британцы так и не объяснили дипломатам, на основании каких документов они решили осмотреть воздушное судно. Москва потребовала отказаться от провокационного поведения.