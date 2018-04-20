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20 апреля 201808:32

Александр Овечкин стал рекордсменом "Вашингтона" по играм в Кубке Стэнли

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил рекорд клуба по проведенным матчам в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В четвертом матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин вышел на лед в 101-й раз.

Ранее достижение по количеству матчей в плей-офф принадлежало сразу нескольким хоккеистам: Келли Миллеру, выступавшему за "Вашингтон" с 1987 по 1998 года, Дэйлу Хантеру (1988-1998), а также Никласу Бэкстрему, который защищает цвета "столичных" с 2008 год по сей день. В активе всех троих хоккеистов по 100 игр в Кубке Стэнли.

Напомним, что в четвертом матче серии Овечкин двумя (1+1) очками помог своему клубу одержать крупную победу (4:1) и сравнять счет в противостоянии – 2:2. Теперь соперники продолжат определение полуфиналиста турнира в Вашингтоне.

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