Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

В Кремле в курсе проблем с выдачей американских виз пилотам "Аэрофлота". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль разделяет обеспокоенность этой ситуацией МИД РФ. "Конечно, мы обеспокоены. Мы не хотели бы такого развития событий", — добавил Песков.

Как передает "Интерфакс", во внешнеполитическом ведомстве также высказали опасение, что из-за визовых проблем у экипажей "Аэрофлота" прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться. В департаменте информации и печати МИД РФ сказали, что "уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения". Также там напомнили, что "Аэрофлот" – это единственная авиакомпания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США. При этом в ведомстве подчеркнули, что Вашингтон выстраивает визовую блокаду в отношении Москвы абсолютно сознательно и преднамеренно, в качестве дополнительного рычага давления.

Между тем политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал это покушением на свободу передвижения граждан. Он считает, что таким образом Штаты "мелочно мстят России за то, что она имеет свое мнение и его высказывает" и "за то, что Россия имеет право быть независимым от США государством". Все эти действия находятся в одной плоскости с мерами, направленными против российских дипломатов.

"Результат один: людям станет сложнее перемещаться из одной страны в другую. А это означает, что те стены отчуждения, которые были так характерны для периода холодной войны, на этот раз строят США", – заявил Шаповалов в эфире радио Sputnik.

В свою очередь в "Аэрофлоте" заявили, что авиакомпания имеет достаточное количество экипажей с американскими визами для сохранения полетов в течение нескольких месяцев. Вместе с тем, как заявили ТАСС в пресс-службе компании, бортпроводникам и пилотам с визами, возможно, придется работать сверхурочно.