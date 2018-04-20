Солнце внезапно возмутило магнитное поле Земли

20 апреля в 6:00 по московскому времени на Земле зарегистрирована слабая магнитная буря, передает ТАСС.

На сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) отмечается, что буря оказалась "довольно неожиданной".

Как отметили астрономы, возмущения магнитного поля Земли произошли на фоне полного отсутствия солнечной активности и не прогнозировались ни долгосрочным прогнозом, формирующимся раз в месяц, ни даже краткосрочным трехдневным прогнозом, точность которого, как считается, составляет не менее 80%".

К 11:00 событие все еще продолжалось. Ожидается, что буря продлится не более 4-6 часов. В ФИАН отметили, что вероятность того, что буря перейдет из слабой в среднюю — маловероятно.

Слабые магнитные бури могут приводить к небольшим флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

По словам астрономов, возникновение таких бурь связано с изменением скорости солнечного ветра. Солнечный ветер не формирует излучения и наблюдается преимущественно путем прямых измерений через выведение космического аппарата на далекие орбиты и погружением его в потоки солнечного ветра.

С начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь. По прогнозам, до середины мая магнитных бурь на нашей планете не ожидается.