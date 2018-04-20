Робот в операционной: можно ли полностью заменить человека?

Московская больница имени Боткина стала лауреатом премии правительства столицы "За достижения в области здравоохранения". Так эксперты оценили учебный центр Боткинской. В нем десятки тысяч хирургов со всей России получили навыки работы со своим коллегой-роботом.

В Боткинской больнице врачей больше, чем обычно. Доктора ведущих московских больниц и академики РАН собрались в конференц-зале, чтобы наука и практика стали еще ближе друг к другу.

Все чаще научные исследования проводятся на базе клиник. Только в Боткинской 30 научных кафедр. Именно там теория становится медицинской практикой.

Технологии — тоже на повестке дня. В Боткинской больнице уже несколько лет оперируют в четыре механических руки. Робот-манипулятор склонился над пациентом. Аппарат "Да Винчи" — глаза и руки хирурга — воспроизводит все движения врача.

"Да Винчи" выполняет около 400 операций в год. Научиться на нем работать можно в симуляционном центре больницы. Как здесь говорят, практика — лучший учитель: три десятка специальностей, две сотни обучающих программ.

В лапароскопическом отделении симуляционного центра на тренажере можно выполнить любую операцию брюшной полости. На тренажерах врачи отрабатывают операции, оттачивают технику и осваивают новые методы. С момента открытия через центр уже прошли 20 тысяч докторов со всей страны.