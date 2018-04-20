СМИ: Индия без конкурса принимает на вооружение автомат Калашникова

Вооруженные силы Индии отказываются от собственных штурмовых винтовок INSAS в пользу российских автоматов Калашникова АК-103. В апреле делегация Министерства обороны Республики должна прилететь в Ижевск, где и будет подписан контракт, сообщает издание Jane's со ссылкой на собственные источники в индийском ОПК.

По данным журналистов, Индия покупает почти 800 тысяч автоматов, но производить их будут на территории заказчика. Концерн "Калашников" и местная оружейная компания Ordnance Factory Board построят сразу два совместных предприятия.

Штурмовая винтовка INSAS под патрон 5,56х45 NATO была разработана и принята на вооружение в конце девяностых годов. Однако уже к 2010 году у индийских военных накопилась масса претензий к этому оружию, пишет военный блог bmpd. А в 2015 году местные журналисты объявили, что надежность INSAS оставляет желать лучшего. Количество отказов при стрельбе достигало 3%. А, например, у АК-47 эта цифра не превышает 0,02%.

Что интересно, МВД Индии вооружаться российскими автоматами не будет. "Рособоронэкспорт" решил выйти из конкурса, так как Министерство внутренних дел предъявило устаревшие требования к новому оружия. Например, металлические магазины и стальные складные приклады. В современных автоматах они давно вышли "из моды", так как композитные материалы и пластик легче и надежнее.

В итоге под требования Индии подходят разве что устаревшие автоматы Калашникова, которые до сих пор выпускаются в Болгарии по просроченной советской лицензии.

АК-103 использует мощные патроны 7,62х39 миллиметров. Как утверждает разработчик, вес автомата около 4 килограммов, темп огня – 600 выстрелов в минуту, а максимальная прицельная дальность достигает 1 километра.