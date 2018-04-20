Дайвер обнаружил 10 снарядов времен Великой Отечественной под Севастополем

Взрывотехники подорвали десять 150-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, которые севастопольский дайвер случайно обнаружил в районе бухты Гильзовая, сообщила пресс-служба Росгвардии. Опасные находки сняли на видео.

Сам дайвер благоразумно решил не трогать боеприпасы, которые он обнаружил под камнями примерно в 25 метрах от берега. После погружения сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН "Беркут" поняли, что безопасно поднять произведенные в фашистской Германии снаряды на поверхность не получится из-за сильной коррозии — море и время сделали свое дело. Обезвредили их прямо под водой с помощью накладных зарядов.

После этого водолазы отправились на исследование прибрежной зоны, где могут находиться еще десятки таких "весточек войны".