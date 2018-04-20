"Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Книголюбам будет не до сна: в столице пройдет традиционная "Библионочь". Поклонников кино ждут на показах Московского кинофестиваля: в программе — более 200 фильмов самых разных жанров. А в Манеже в эти дни можно увидеть лучшие работы мастеров фотографии.
Провести время с книгой — наверное, лучшее, что можно посоветовать в свободное время. В эти выходные вас ждет целая Библионочь: с субботы на воскресенье библиотеки распахнут свои двери для всех книгоманов, которых ждет множество сюрпризов.
Если придете в Историческую библиотеку, то узнаете секреты старых фолиантов, попробуете себя в роли библиотекаря и сможете сделать селфи с самой большой книгой хранилища.
В Библиотеке искусств — презентация выставки изданий об истории головных уборов разных стран и народов. Там же будут и работы художников-модельеров: не упустите возможность примерить разные шляпки и получить советы от специалистов.
Тот, кто ночью окажется в Библиотеке иностранной литературы, попадет сразу в четыре измерения. Посетители смогут отправиться в культурный квест по всему земному шару и побывать в стране Оз и Хогвартсе.
Загляните и в музей-театр "Булгаковский дом": там вам откроются все тайны театрального закулисья. Когда над Москвой поднимется луна, в арт-фойе будут рассказывать мистические истории. Чтобы было не так страшно, вам раздадут подушки и одеяла, которыми вы сможете накрыться в любой момент.
А в Российской государственной библиотеке проведут экскурсию по святая святых — тайному книгохранилищу, обычно закрытому для посетителей. У них будет возможность подержать в руках старинные книги. А до наступления "Библионочи" можно сходить на международный фестиваль "Фотобиеннале", который сейчас проходит в "Манеже".
Каждая фотография — фрагмент из чьей-то жизни. Особого внимания заслуживают работы итальянских фотомастеров: их снимки пропитаны юмором и огромной любовью к героям. Несомненно, вызовет улыбку и серия фотографий, когда-то блиставших на первых полосах газет и получивших множество наград и премий.
А еще в Москве открылся кинофестиваль. В основной конкурсной программе — 16 картин, в том числе две российские — "Ню" и "Царь-птица" — и одна картина российско-армянского производства "Спитак". Жанры — самые разные. Фестиваль продлится до 26 апреля.
А завтра в полдень по центральным улицам Москвы проедут трамваи. В праздничном параде будут участвовать и редкие раритетные экземпляры. Маршрут — от Шаболовки до Чистопрудного бульвара.
Только не забудьте взять зонтик: несмотря на то, что в субботу будет тепло — плюс 17, — дождя не миновать. А вот в воскресенье — снова похолодание: синоптики обещают не больше пяти градусов.
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