Роскомнадзор и "Единую Россию" атаковали из-за рубежа

Официальный сайт "Единой России" и сайты региональных отделений вторые сутки подвергается DDoS-атакам из Европы, США и РФ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. Первая атака была совершена на основной IP‑адрес в четверг в районе 21 часа по московскому времени. Специалисты перевели все ресурсы и основной домен на дополнительный IP. В пятницу после полудня атаки повторились. В настоящее время все сайты работают в штатном режиме.

Помимо этого аккаунты партии в соцсетях подвергаются массовой спам-атаке – с 17 апреля было опубликовано свыше 80 комментариев.

Непрерывные атаки ведутся и на сайт Роскомнадзора, они осуществлялись из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Атаки фильтруются центром кибербезопасности "Ростелекома".

Также затруднен доступ к сайту официального издания правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник", сообщил замглавного редактора газеты Филипп Мостоцкий. Он не исключил связи сбоев в работе сайта с блокировкой мессенджера Telegram.