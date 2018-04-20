Выпившие врачи отказались зашивать девушке рану в травмпункте Нижнего Тагила

Суицидницей назвала порезавшую руку до кости жительницу Нижнего Тагила врач травмпункта, которая около часа не открывала двери, а потом вместе с коллегой выносила из кабинета пустые бутылки из-под шампанского. Обрабатывать рану обратившейся за помощью девушке медик отказалась. Камеру на телефоне ошарашенные таким отношением посетители включили, когда поняли, что их собеседница пьяна.

Встреча состоялась ранним утром в пятницу, 13 апреля, в центральной городской больнице №1 Дзержинского района города.

"Приехали в 7 утра, просидели час, так как никто не открывал, со мной в очереди сидели ещё люди, которые тоже ждали помощи. В итоге открыли спустя час две милые и очень счастливые женщины, которые, медленно выйдя из перевязочной, пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас! В мешках были бутылки шампанского и коробки пиццы!" — рассказала Юлия Рябко.

Она сильно порезала руку, вплоть до кости, но это обстоятельство ничуть не заботило медработников. Когда друзья девушки потребовали обратить на них внимание, они поняли, что беседуют с пьяными врачами.

"Одна из них мне заявляет, что я суицидница и мне помощь оказывать она не собирается. Поняв, что помощи нам не дождаться, да и какая может быть помощь от пьяных людей, мы уехали в больницу на горке, и там мне оказали первую медицинскую помощь", — отметила Юлия.

По ее словам, с хамским отношением в этом травмпункте она сталкивалась и в январе 2017 года, когда сломала ногу. Тогда она ограничилась разговором с заведующим, который признался, что в курсе ситуации, но ничего не может поделать, поскольку в случае увольнения сотрудниц попросту некому будет работать.

На сей раз, как отмечает издание "Между строк", Юлия написала жалобу в региональный Минздрав, но ответа пока не получила.

"К нам по этому поводу жалобы не поступали. Факт, что медработница пьяна, еще надо доказать. Иначе это голословное обвинение", — заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

В то же время несколько пользователей после публикации ролика отметили, что тоже сталкивались с пьяными сотрудницами в этом травмпункте, причем не раз.