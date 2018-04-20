Минобрнауки России запускает первое официальное сообщество учителей в Одноклассниках

Первая официальная площадка для учителей, созданная Министерством образования и науки Российской Федерации, появилась сегодня в социальной сети Одноклассники. Группа "Мы учителя!" объединит педагогов со всей России, дав им возможность обсуждать актуальные темы, обмениваться опытом с коллегами и общаться с представителями Министерства. В сообществе будут размещаться новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий и др.

Также подписчики группы "Мы учителя!" получат доступ к ресурсам "Российской электронной школы" - интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны. Одноклассники предложат вступить в сообщество всем учителям, зарегистрированным в соцсети. В данный момент на площадке существует более 10 тысяч профессиональных сообществ учителей и педагогов, самые массовые из которых насчитывают сотни тысяч участников.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева:

"Развитие нашей системы образования и современные вызовы и угрозы, стоящие перед этим процессом, диктуют нам новые правила, и то, что еще вчера казалось форматом неформального общения, сегодня — действенный механизм прямого контакта с педагогическим сообществом. Мы запускаем официальную группу для всех учителей России на платформе социальной сети Одноклассники и надеемся, что это вызовет интерес и активную реакцию у педагогов, подключив их к общению как между собой, так и напрямую с государственными органами управления образованием. Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога, а ни в коем случае как регуляторы процесса. Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалом".

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: