Неравнодушный поляк заставил белорусов убрать выброшенный из машины мусор

Одного броска, пары жестов и нескольких крепких слов хватило польскому водителю, чтобы убедить гостей из Белоруссии в том, что они повели себя на дороге по-свински. Попавших в неловкое положение туристов сняла камера регистратора.

Причиной конфликта стал мусор, который по воле пассажиров минивэна с белорусскими номерами "выпорхнул" через открытую дверь на обочину дороги. Польские пробки рассасываются не быстрее белорусских и российских, а потому водитель стоявшего позади грузовика спокойно покинул кабину и отправился учить уму-разуму гостей.

Подняв коробку из-под фастфуда, он швырнул ее в салон, после чего доходчиво объяснил пассажирам, что в его стране так поступать не принято. Туристы усвоили урок, извинились и быстро собрали мусор. Апеллировали ли они к тому, что поляки зачастую поступают таким же образом (на что указал ряд пользователей Facebook), остается неизвестным.