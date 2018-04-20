Немецкий депутат рассказал, чему Германии стоит поучиться у России

Германским властям есть чему поучиться у российских властей. Так считает участник IV Ялтинского международного экономического форума, депутат бундестага Маркус фон Майер. Немецкий парламентарий удивлен размахом и темпами строительства в Крыму. Он отметил, что в российском бюджете нашлись деньги на строительство моста через Керченский пролив, прекрасного аэропорта в Симферополе.

"Если бы я был федеральным канцлером, я бы очень быстро поинтересовался у российского правительства, каким образом они смогли найти деньги, чтобы уложиться в кратчайшие сроки и построить эти два великолепных объекта", — отметил депутат бундестага Маркус фон Майер.

Он посетовал, что в Берлине строительство аэропорта задерживается. Новый аэропорт в Симферополе принял первых пассажиров 16 апреля. Он построен за два года, напоминает РИА Новости. Строительство обошлось в 32 миллиарда рублей. Это самый крупный инвестиционный проект Крыма.

А мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Тамань, будет самым протяженным в России. Длина мостового перехода составит 19 километров. При этом автомобильное движение по мосту откроется не в декабре, а уже в мае 2018 года.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что насыщенная программа Ялтинского международного экономического форума вызовет большой интерес у зарубежных партнеров, которые увидят потенциал юга России в промышленности, культуре, экологии, туризме и строительстве.

В 2018 году форум в Ялте проходит с 19 по 21 апреля.